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Футбол

Сегодня, 12:35

Первый финал чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 пройдет в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) впервые проведет финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, сообщает пресс-служба РФС.

В финальном этапе сыграют 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. За несколько дней будет сыграно 116 матчей.

Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2022 года впервые проходит в три этапа: муниципальный этап прошел более чем в 900 городах и районов, региональный этап сыграли команды более чем из 60 регионов страны, и финальный этап, все матчи которого пройдут в формате 8х8.

Финальный турнир начнется с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф. Матчи будут проходить на полях комплекса «Бархатные сезоны».

В Сочи сыграют команды из таких федеральных любительских лиг как ЛФЛ, AFL, Amateur League, ЛФЛ World — всего 58 команд из 34 регионов страны.

Источник: https://rfs.ru/news/216956

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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