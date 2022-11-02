Первый финал чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 пройдет в Сочи

Сегодня, 12:35
Российский футбольный союз (РФС) впервые проведет финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, сообщает пресс-служба РФС.
В финальном этапе сыграют 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. За несколько дней будет сыграно 116 матчей.
Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2022 года впервые проходит в три этапа: муниципальный этап прошел более чем в 900 городах и районов, региональный этап сыграли команды более чем из 60 регионов страны, и финальный этап, все матчи которого пройдут в формате 8х8.
Финальный турнир начнется с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф. Матчи будут проходить на полях комплекса «Бархатные сезоны».
В Сочи сыграют команды из таких федеральных любительских лиг как ЛФЛ, AFL, Amateur League, ЛФЛ World — всего 58 команд из 34 регионов страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования