Иньеста заявил, что еще не встречал игрока лучше Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.

«Месси — лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Я правда никогда не видел такого футболиста, как он. В матчах и даже на тренировках он делает невероятные вещи. Для меня он номер один, и больше никого нет», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 года и провел за испанский клуб 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.