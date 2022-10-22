Иньеста заявил, что еще не встречал игрока лучше Месси

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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.
«Месси — лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Я правда никогда не видел такого футболиста, как он. В матчах и даже на тренировках он делает невероятные вещи. Для меня он номер один, и больше никого нет», — приводит слова Иньесты Barca Universal.
35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 года и провел за испанский клуб 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования