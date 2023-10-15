Президент ФИФА Инфантино призвал избегать популистских лозунгов в спорте

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников спортивного сообщества избегать популистских лозунгов. По его словам, спорту нужны способы, которые помогут объединять людей.

«Нам нужно избегать популизма и демагогии, придерживаться своих ценностей, лежащих в основе нашей истории уже более ста лет: уважения, толерантности, отсутствия дискриминации и единства, — даже когда это непросто», — цитирует Инфантино ТАСС.

Инфантино выступил на 141-й сессии МОК в Мумбаи.

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