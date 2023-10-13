Президент Узбекистана Мирзиеев предложил возобновить футбольный Кубок Содружества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке предложил возобновить футбольный «Кубок Содружества».

«Предлагаю также возобновить футбольные турниры на Кубок Содружества и провести очередные встречи наших молодежных команд в Узбекистане», — цитирует слова Мирзиеева «РИА Новости».

Турнир с 1993 по 2007, а также в 2009 и 2010 годах проходил в Москве, а в 2008 и с 2011 года — в Санкт-Петербурге. С 2012 года в нем участвовали молодежные и юношеские сборные. В 2016-м Кубок Содружества прекратил существование.

Московский «Спартак» и киевское «Динамо» чаще всего выигрывали турнир. На счету спартаковцев 6 побед, в активе команды из Киева 4 победы. Последним победителем среди молодежных команд является сборная России (U-21).