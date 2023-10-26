Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

26 октября, 11:28

Прокуратура закрыла дело в отношении президента ФИФА Инфантино

Виктория Кравченко
Джанни Инфантино.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Швейцарская прокуратура закрыла дело о злоупотреблении полномочиями в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщается на сайте организации.

Он заявил, что это победа для него и новой ФИФА. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес были лишь попыткой несчастных людей нанести удар по его репутации.

«Если у этих людей осталось хоть немного достоинства, они должны хотя бы извиниться за свои действия и нанесенный ущерб. Действительно, расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола», — цитирует Инфантино ФИФА.

Джанни Инфантино. Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино

Расследование велось с лета 2020 года. Инфантино проходил по делу о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному преследованию из-за его встреч с Михаэлем Лаубером, который в то время занимал должность федерального прокурора Швейцарии.

Источник: https://www.fifa.com/fifaplus/en
Джанни Инфантино
ФИФА
6
0
Читайте также
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы самые дорогие футбольные лиги мира по версии Transfermarkt