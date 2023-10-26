Прокуратура закрыла дело в отношении президента ФИФА Инфантино

26 октября, 11:28
Швейцарская прокуратура закрыла дело о злоупотреблении полномочиями в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщается на сайте организации.
Он заявил, что это победа для него и новой ФИФА. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес были лишь попыткой несчастных людей нанести удар по его репутации.
«Если у этих людей осталось хоть немного достоинства, они должны хотя бы извиниться за свои действия и нанесенный ущерб. Действительно, расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола», — цитирует Инфантино ФИФА.
Расследование велось с лета 2020 года. Инфантино проходил по делу о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному преследованию из-за его встреч с Михаэлем Лаубером, который в то время занимал должность федерального прокурора Швейцарии.
Ранее президент ФИФА Инфантино призвал избегать популистских лозунгов в спорте. По его словам, спорту нужны способы, которые помогут объединять людей.