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Сегодня, 12:55

Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
«Золотой мяч».
Фото AFP
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Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия рассказал, что в этом году борьба за «Золотой мяч» была плотной.

Ранее в СМИ писали, что форварду «Интер Майами» Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл трофей в этом году.

«Слухи существовали всегда. Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — сказал Гарсия Telefoot.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет 30 октября в театре Шатле в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который в этом году перебрался в «Аль-Иттихад».

Лионель Месси
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