Рибери рассказал, что заплакал после просмотра видео о своей карьере

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери прокомментировал завершение своей профессиональной карьеры.

«На прошлой неделе я думал о завершении карьеры, но не считал, что полностью готов к этому. Три месяца назад я чувствовал себя хорошо. Это была отличная предсезонная подготовка, но потом возникли первые боли в колене. В матче Серии А с «Ромой» я играл с болью. Я не хрупкий человек, но следующие два дня не мог двигаться. Врачи сказали, что ситуация очень серьезная. Я пытался восстановиться, не мог поверять, что это заставит меня уйти. Я хотел сам решить, когда все завершится. Вчера я посмотрел видео о своей карьере и заплакал. Я чувствительный человек, у меня есть сердце. Я знал, что этот день настанет, но все вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

оследним клубом, в котором выступал игрок, была «Салернитана». Рибери может продолжить работать в этой команде в качестве посла. В клубе он играет с лета 2022 года.

В этом сезоне 39-летний полузащитник провел всего два матча, не отметившись результативными действиями.

Большую часть своей карьеры Рибери провел в «Баварии» (с 2007 по 2019 год). Он также выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.

В активе хавбека девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.