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Футбол

Сегодня, 13:49

Дасаев: «Мне не нравится идея Буффона увеличить площадь ворот»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на инициативу экс-голкипера сборной Италии Джанлуджи Буффона увеличить площадь ворот в футболе.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать. Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять? Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое. Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» — приводит слова Дасаева Sport24.

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.

Источник: Sport24
Джанлуиджи Буффон
Ринат Дасаев
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