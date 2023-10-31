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Футбол

Судейство

Сегодня, 12:41

Трансляция общения между арбитрами и ВАР будет запрещена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполнительный директор Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Лукас Бруд сообщил, что организация не будет выводить в прямой эфир диалог между арбитром и ВАР.

«Мне разрешили проследить за общением судей матча во время просмотра, это довольно хаотичная ситуация. Не в негативном смысле, но там много людей говорят одновременно, и я думаю, что было бы непродуктивно для кого-либо слушать все эти голоса. Мы дали добро на тестирование объявления решений, чтобы сделать процесс их принятия более прозрачным, но на данный момент мы не готовы открывать общение в прямом эфире для зрителей», — приводит слова Бруда BBC.

Он также отметил, что в футболе каждое решение арбитра рассматривается под микроскопом, что может создать небезопасную обстановку для судей. По его словам, рефери должны чувствовать себя в безопасности, чтобы сосредоточиться на принятии верных решений.

Сейчас прямая трансляция разговоров официальных лиц на поле и ВАР запрещена футбольным законодательством. Однако директор совета Международной футбольной ассоциации Марк Буллингем ранее сообщал, что организация уже обсудила этот вопрос. Пункт может быть обновлен так, что арбитры смогут исправить свою ошибку, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, важных для хода матча.

Футбол
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