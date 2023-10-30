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Сегодня, 20:57

«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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В понедельник, 30 октября состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» — 2023.

Издание France Football начало публиковать итоги голосования.

Результаты голосования по итогам премии «Золотой мяч» — 2023:

11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

13. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко);

14. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия);

15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);

16. Карим Бензема («Реал» / «Аль-Иттихад», Франция);

17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия);

18. Джуд Беллингем («Боруссия» Д / «Реал», Англия);

19. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария», Англия);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция);

22. Ким Мин Джэ («Наполи» / «Бавария», Южная Корея);

23. Андре Онана («Интер» / «Арсенал», Камерун);

24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);

25. Йошко Гвардиол («Лейпциг» / «Манчестер Сити», Хорватия);

26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);

27. Николо Барелла («Интер», Италия);

28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт» / «ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);

30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии).

Официальная часть церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет в театре Шатле в Париже и начнется в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Лионель Месси, Эрлин Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес. «Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза

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