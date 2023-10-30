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В понедельник, 30 октября состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» — 2023.
Издание France Football начало публиковать итоги голосования.
Результаты голосования по итогам премии «Золотой мяч» — 2023:
11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
13. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко);
14. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия);
15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);
16. Карим Бензема («Реал» / «Аль-Иттихад», Франция);
17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия);
18. Джуд Беллингем («Боруссия» Д / «Реал», Англия);
19. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария», Англия);
20. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция);
22. Ким Мин Джэ («Наполи» / «Бавария», Южная Корея);
23. Андре Онана («Интер» / «Арсенал», Камерун);
24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);
25. Йошко Гвардиол («Лейпциг» / «Манчестер Сити», Хорватия);
26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);
27. Николо Барелла («Интер», Италия);
28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт» / «ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);
30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии).
Официальная часть церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет в театре Шатле в Париже и начнется в 21.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.