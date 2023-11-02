Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 13:05

Папа Римский выбрал между Месси, Марадоной и Пеле

Игнат Заздравин
Корреспондент
Папа Римский Франциск.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Папа Римский Франциск ответил на вопрос о том, кого из легендарных футболистов он предпочитает.

Папу Римского попросили выбрать между его соотечественниками Диего Марадоной и Лионелем Месси, но он назвал свой вариант.

«Я бы выбрал третий вариант — Пеле. Марадона был большим игроком, но он потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился рядом с теми, кто его восхвалял, но не помог ему. Он пришел ко мне в первый год понтификата, а потом ему пришел конец.

Месси очень правильный. Он джентльмен. Но для меня самый великий — Пеле. Человек сердца. Я общался с ним. Однажды я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе. Человек с большой буквы.

Они все — три большие величины. Каждый со своими особенностями», — приводит слова Папы Римского Calciomercato.

Пеле скончался после тяжелой и продолжительной болезни 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года. Марадона умер в 60-летнем возрасте из-за остановки сердца 25 ноября 2020 года.

Диего Марадона
Лионель Месси
Пеле
Футбол
1
0
Читайте также
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансляция общения между арбитрами и ВАР будет запрещена