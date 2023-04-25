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Сегодня, 10:05

Мичков — об эмиграции: «Ну свалишь, и кому ты там нужен?»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, как относится к эмиграции.

«Как играли чемпионат Советского Союза до того момента, как наши команды попали в еврокубки? Полные стадионы, по сто тысяч собиралось. Почему тогда никто не говорил, что надо валить? Люди ходили на футбол, как-то жили. Не было ни радио, ни телевидения, ни интернета. Тем не менее были счастливы. Никто не думал о том, чтобы валить. Я не смотрю телевизор, только иностранные фильмы, подписан только на несколько телеграм-каналов. У меня нет такого настроения: «Надо валить». Ну свалишь, и кому ты там нужен?» — приводит Sport24 слова Мичкова.

За время игровой карьеры Мичков выступал в составе «Рубина», «Томи», «Краснодара», «Шинника», «Факела» и других команд. С 2021 года он является старшим тренером «Балтики».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-michkov-ob-emigratsii-svalish-i-komu-ty-tam-nuzhen-v-sssr-lyudi-byli-schastlivy-nikto-ne-dumal-o-tom-chtoby-valit
Футбол
ФК Балтика
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