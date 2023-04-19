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Судейство

Сегодня, 09:45

РФС готов рассмотреть возможность работы российских судей на чемпионате ЦАФА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном участии российских арбитров в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Российские судьи могут обслуживать матчи турнира ЦАФА? Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались», — сказал Митрофанов «СЭ».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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