Вадим Романов: «Абаскаль привлекает много молодых футболистов. Этот показатель характеризует работу всей вертикали»

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о главном итоге первой половины сезона.

«Конечно, это попадание Мелешина и Зорина в первую команду. Они получили хорошее игровое время, отметились результативными действиями. Это важнейшее достижение для всей клубной вертикали и для меня в том числе. Вообще, Абаскаль привлекает много молодых футболистов: Пяткин, Ишутин, Веденеев, Крашевский, Иванников. Это важный показатель, который характеризует работу молодежки и всей вертикали.

Кроме того, у нас были яркие матчи. Это, конечно, победа над ЦСКА в Сокольниках при мощной поддержке болельщиков. У них в гостях на «ВЭБ Арене» также был хороший матч. Очень полезный опыт для футболистов, который не мог не сказаться на их прогрессе", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Романова.

«Спартак» занимает 2-е место в группе А регулярного сезона молодежного первенства, набрав 39 очков в 18 матчах.