В Германии прошел матч между голой и одетой командами

В Германии 1 мая состоялся матч между голой и одетой командами, сообщает BILD. Среди игроков без одежды было девять мужчин и две женщины. За матчем в городе Герн наблюдало около 1000 человек.

«Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда борется. Это — часть истории международного футбола. Кампания рассматривается как художественная игра протеста против УЕФА, DFB и чрезмерной коммерциализации футбола», — прокомментировал организатор матча Геррит Старчевски.

Организаторы рассказали, что таким образом выразили протест против коммерциализации футбола.

Первый такой матч был проведен в 2015 году.