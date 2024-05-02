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2 мая, 23:31

В Германии прошел матч между голой и одетой командами

Виктория Кравченко
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В Германии 1 мая состоялся матч между голой и одетой командами, сообщает BILD. Среди игроков без одежды было девять мужчин и две женщины. За матчем в городе Герн наблюдало около 1000 человек.

«Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда борется. Это — часть истории международного футбола. Кампания рассматривается как художественная игра протеста против УЕФА, DFB и чрезмерной коммерциализации футбола», — прокомментировал организатор матча Геррит Старчевски.

Организаторы рассказали, что таким образом выразили протест против коммерциализации футбола.

Первый такой матч был проведен в 2015 году.

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