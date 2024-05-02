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Сегодня, 12:29

Восемь футболистов «Хосы» задержаны в Москве из-за драки после любительского матча

Сергей Разин
корреспондент
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Восемь футболистов клуба «Хоса» задержаны в Москве, сообщает Telegram-канала Baza.

28 апреля после матча на стадионе «Труд» между командами «ЮЗАО» и «Хоса» произошла драка. Один из пострадавших обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы. После драки были задержаны восемь игроков «Хосы», все они — уроженцы Таджикистана. На них были составлены протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство», однако может быть возбуждено и уголовное дело.

Также на двух футболистов составили протокол за нарушение условий миграционного учета.

Источник: https://t.me/bazabazon/27476
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