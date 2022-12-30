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Сегодня, 13:22

Непомнящий: «В моей жизни Пеле оставил большой след»

Непомнящий отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле
Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле оставил большой след в моей жизни. Мы — люди одного поколения. Наблюдал за его играми на чемпионатах. Он произвел впечатление не только как гений футбола, но и как личность. После того, как была опубликована его книга, почти вся безграмотная Бразилия решила прочесть ее. Именно после этого в Бразилии начали обучаться грамоте.

Очень сожалею об утрате, но его память на века. Пеле прожил великую жизнь! Он единственный трехкратный чемпион мира как игрок и выдающийся человек как личность. Для того, чтобы встать с ним на один уровень, нужно прожить такую же жизнь. Пеле — король футбола!» — цитирует Непомнящего Sport24

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-30-nepomnyashchiy-pele-ostavil-bolshoy-sled-v-moyey-zhizni
Валерий Непомнящий
Пеле
Футбол
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