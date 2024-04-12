«Спартак» прошел киевлян в Кубке, а в чемпионате спотыкается

Летопись Акселя Вартаняна. 1985 год. Часть одиннадцатая.

Начнем с Кубка. Изменение сроков кубкового турнира, растянутого на два года, имело и положительные стороны, о чем мы в свое время говорили. Но мне головной боли прибавило. Рассказывать о соревновании, разделенном многомесячным перерывом, ненормально. Стартуют команды летом, достигнув максимальной или близкой к ней игровой формы, финишируют после длительной паузы следующей весной с изменившимися составами, иные — с новым тренером, а то и с сильно изменившимися статусом и игровой формой.

Впрочем, возмущаться, не раз об этом говорил, желательно молча, для здоровья безопаснее. Сотрясать воздух, как иной раз позволяет себе ваш покорный слуга, — плевать против ветра. Проще приспособиться к предложенным и не зависящим от нас обстоятельствам, что я и делаю.

44-й розыгрыш Кубка страны завершили 24 июня 1985 года, а 45-й начался 31 июля того же года с 1/64 стадии (элитные клубы пригласят позже — с 1/16 финала). Организаторы восторгались поистине кубковым характером матчей стартового этапа, ожесточенным и бескомпромиссным. Ах, какая борьба, какая страсть, ни пяди земли не уступали!

1/16 финала

Недели через две определились 14 команд низших лиг, «пушечное мясо» для сильных мира того. В двух встречах клубы высшей лиги столкнули друг с другом. Итог для самонадеянной элиты получился плачевным: шестеро безвременно покинули турнир, пали от рук представителей низших лиг. «Арарат» проиграл липецкому «Металлисту» (0:1), кутаисцы — рижской «Даугаве» (0:2), с тем же счетом «Нефтчи» уступил хабаровскому СКА, харьковский «Металлист» — «Ниве» из Винницы. Проигрышную серию, уже в Кубке, продолжило московское «Динамо», попав под волгоградский «Ротор» — 1:3. А проигрыш «Днепра» никопольскому «Колосу» (1:2) восприняли как сенсацию. Двое уступили в меж-

доусобной борьбе: армейцы Ростова — киевлянам (2:4), «Кайрат» — «Зениту» (0:3).

Проигрыш «Нефтчи» в Хабаровске объяснили: бакинцы отправили в далекое путешествие «салаг», дублеров. В ослабленном составе явился на игру в Никополь и «Днепр». По уважительной причине: зализывали раны Таран, Лютый, Павлов и Кудрицкий.

Уцелевшим победы достались нелегко. «Торпедо» едва унесло ноги из Ташкента, после первого тайма горело — 0:2. Тогда только Валентин Иванов бросил в бой лучшего своего голеадора — Кобзева. Он лихо отыграл два гола, а в дополнительное время забил и третий — 3:2. Помучались и минчане с посетившим белорусскую столицу душанбинским «Памиром» — 1:0. В трех встречах: «Жальгирис» — «Металлург» (Запорожье), «Спартак» — ЦСКА, «Факел» — «Локомотив» (Москва) зафиксирован счет — 2:0 в пользу команд высшей лиги.

Еще в трех матчах элита вроде как поиграла мускулами: «Шахтер» в Донецке выиграл у «Кубани» (5:1), тбилисцы в Батуми — у одноклубников (4:1), «Черноморец», тоже на выезде, в Джизаке, одолел местную «Звезду» — 4:0. Как оказалось, крупный счет скрыл упорный характер этих поединков. «Шахтеры» три последних гола забили минут за десять до конца, в игре динамовцев Тбилиси и Батуми ничейный счет (1:1) держался до 80-й минуты, и одесские «моряки» укрупнили его лишь в концовке.

1/8 финала

И здесь «вышка» не избежала потерь в разборках с младшеклассниками. В прибалтийском дерби «Даугава» оставила вне игры «Жальгирис» (2:1). Прошел в следующий круг и липецкий «Металлург» за счет единственного гола в ворота «Нивы». «Торпедо» вынудило покинуть турнир армейцев Хабаровска (2:0), «Шахтер» — «Колос» (1:0), «Черноморец» выбил «Ротор» — 3:1. Укомплектовали состав участников восьмой части финала минчане, загасившие «Факел» на глазах воронежской публики (3:1), и «Зенит», не без труда обыграв тбилисцев — 2:1. На десерт подам суперматч: лидеров чемпионата, претендентов на золото. Им бы финал украсить. Да разве упертому, своенравному жребию что-нибудь втолкуешь? Спешим в «Лужники» на матч «Спартак» — «Динамо» К.

Он действительно получился достойным финала. Все было в нем, что отвечало изысканным вкусам любителей и ценителей футбола: высокое индивидуальное мастерство, тактическое единоборство высочайшего уровня тренеров-антиподов, обилие голов, драматизм, поистине детективный сюжет, непредсказуемый (не имевший ничего общего с заполонившими отечественные телеэкраны кровавыми криминальными разборками, где, в отличие от реальной жизни, всегда наказывается зло).

В дележе медалей высшей пробы разберутся лидеры не скоро, а спор за выход в четвертьфинал решат сейчас. Киев начал мощно, выглядел сильнее, в нападении острее. Заводила — защитник, освоивший функции форварда, Демьяненко. С места в карьер рванул по флангу, сместился в центр, увлек за собой «телохранителей» и вывел на удобную позицию Евтушенко. Дасаев, в отличие от защитников, панике не поддался и мячом овладел. Спустя минуту Анатолий повторил маневр и на сей раз пробил сам, да так сильно и точно, что даже Дасаев не спас. Шла четвертая минута. Неплохая завязка. Продолжение последует. Обещаю.

Ай да Демьяненко, ай да сукин сын (без обид, Пушкина цитирую). В чемпионате кучу мячей положил, за сборную. Теперь вот и в Кубке отметился. Гости тут же отошли назад, интересно им было со стороны понаблюдать, что красно-белые предпримут. Оккупировав добровольно оставленный плацдарм в середине поля, они маневрировали, искали щели в плотной динамовской обороне. Дождались. Щель возникла после опрометчивого забега Бессонова из района своей штрафной в чужую. Устав, Владимир мяч потерял. Ответный выпад по оставленному им флангу совершил Сочнов. Бессонов из последних сил побежал спасать ситуацию, настиг беженца уже в собственной штрафной и неаккуратно с ним обошелся. Пенальти Черенков реализовал уверенно — 1:1.

Через минуту вконец расстроенный Бессонов нерасчетливо откинул мяч своему вратарю. Черенков передачу перехватил — 2:1. Неприятный поворот в игре переживала киевская оборона, чем едва не воспользовался оставшийся с глазу на глаз с вратарем Родионов. Михайлов не дрогнул. Минуты за две до перерыва арбитр Александр Хохряков из Йошкар-Олы назначил штрафной в сторону «Спартака». Дасаев побежал к арбитру выяснять — за что? Увидев оставленные хозяином ворота, Евтушенко отпасовал Блохину. Последовал обводящий удар... Успокойтесь, спартаковские фаны, обошлось. Дасаев совершил маленькое чудо. Успев вернуться, он кончиками пальцев коснулся мяча. Тот ударился о штангу, медленно покатился вдоль линии ворот и был таков.

Отыгрались гости после «перекура». Комбинация Демьяненко — Заваров — Яковенко завершилась в спартаковской сетке — 2:2. Времени и возможностей перетянуть канат на свою сторону было вдоволь. Команды потчевали посетителей разными вкусностями, приправленными острыми специями: удар туда, удар сюда, как в теннисе. Огнеопасные возгорания гасили стоявшие на страже пожарные. Несколько очагов обезвредил Дасаев, не покладая рук работал и его визави — Михайлов.

Минут за пять до конца мог снять вопросы Родионов. Гаврилов все для этого сделал, осталось попасть в ворота, но посланный Родионовым с большой силой мяч врезался в боковую стойку.

Дополнительное время

Уже на третьей минуте Сергей исправился, забил третий гол «Спартака» и пятый в матче. Не последний. Тренеры парнями своими (и хлопцами) были довольны, продержали их на рабочем месте полную смену. Лишь в сверхурочные полчаса решились на замены: Бесков — на одну, Лобановский — на две. Ввел в игру чистого футболиста, Михайличенко, и тоже футболиста, но с ярко выраженными спринтерскими способностями — Беланова. Он-то минуты через четыре после выхода на поле вновь потревожил табло — 3:3. Резвился свеженький Беланов сверх меры. Дважды убегая, как от стоящих (такое создал впечатление) «манекенов», выходил на свидание с Дасаевым. В первый раз Ринат успел отвести удар. Мяч вновь угодил в стойку, свою, лужниковскую, и нырнул в объятия вратаря.

Одиннадцатиметровая серия. Температура закипавших на протяжении двух часов трибун достигла максимума. Били по-разному: одни на силу. Если попадали, вратари среагировать не успевали. Попали все семеро — четверо москвичей и трое киевлян. Спартаковец Шавло и динамовцы Яковенко с Яремчуком старались не просто забить, а переиграть, перехитрить вратарей. Ни Михайлов, ни Дасаев не позволили себя одурачить. Победа за «Спартаком» — 4:3.

С Кубком на этом этапе разобрались. Из 31 матча, с 1/16 финала, с участием мастеров высшей лиги, сыграно две трети — 24. Осталось всего ничего — семь. Перенесены на весну-86. Мы в ином временном поясе, грядет осень. Жаркая, насыщенная, как тогда говорили, «ответственными международными соревнованиями». И «безответственными» внутренними — добавлю.

Лучший — Черенков

В «ответственных» на кону не только честь советского футбола, но и страны. Об этом без устали напоминали агитаторы и пропагандисты. И мы отнесемся к ним со всей ответственностью и подробно расскажем в следующих главах. Сегодня же в центре пристального нашего внимания чемпионат страны. О ситуации, сложившейся в таблице к началу августа, я рассказал. Тем, кто запамятовал, повторю.

Пройдено две трети пути. На самом верху киевское «Динамо», «Спартак» и «Днепр». Внимательно следим за каждым их шагом, вздохом, чихом. Какая удача! Первый августовский тур угостил нас встречей лидеров, «Спартака» с «Днепром». Не в лучшем виде явили они себя многотысячной лужниковской аудитории. У гостей из-за травм отсутствовали определявшие игру в атаке Таран и Лютый, а защитники Пучков и Вишневский вышли на поле с не до конца залеченными болячками. В обойме спартаковской недоставало главного режиссера — Гаврилова. Это обстоятельство и определило поведение гостей в столь важном матче.

Добровольно уступив середину поля сопернику, днепропетровцы сосредоточились на обороне. Старались подольше держать мяч, потеряв, организованно отходили назад и занимались черновой разрушительной работой. Хозяева, имея пространство и владея мячом, были в своей стихии. Черенков, лучший на поле, определял направления атак, охотно участвовал в командной игре, создавал возможности для завершающего удара партнерам, при удобном случае прикладывался и сам.

Приятная на глаз спартаковская игра была лишена главного — эффективной концовки. Первый удар, произведенный в середине тайма Новиковым, Краковский парировал, а подоспевший Родионов промахнулся. Через несколько минут тем же персонажам удалась неприхотливая комбинация. Мяч, посланный Родионовым из глубины, миновал головы оборонцев и опустился к ногам Новикова, а тот без промедления переадресовал «бандероль» по нужному адресу — 1:0. Единственную опасность у хозяйских ворот, когда попытался вскрыть их Дилай, ликвидировал Дасаев.

У коллеги Рината забот куда больше, москвичи без работы его не оставляли. С ней он неплохо справлялся, дважды не позволил забить «работодателям», Родионову и Рудакову. Все же неприятностей Краковский не избежал. Когда игра клонилась к закату, Новиков оформил дубль, а безусловно заслуживший гол Черенков все же забил. Пусть и с пенальти — 3:0.

Все взоры обратились на минский стадион «Динамо», где Киев разбирался с чуть поотставшими одноклубниками. Ни разу за последние четыре года киевляне минскую крепость не взяли. Казалось, и сейчас устоит. Уже на первой минуте Кондратьев выскочил в одиночестве на Михайлова, уверенно уложил его на зеленый газон, а заключительную ноту взял высоко, пустил петуха. Подобных вольностей гости минчанам не позволили. В отсутствие Балтачи сцементировал оборону Бессонов, универсал, мог сыграть (и играл) на любой позиции, кроме вратарской. Случай не представился.

Гости, выстроив плотную, надежную оборону, совершали вылазки во «вражеские» тылы. Было их не так уж много, но с высоким КПД. Две завершились результативно. До антракта точным выстрелом поразил мишень Евтушенко, после — Блохин. 2:0. 198 (!). Эхом прокатилось по обширным просторам отечества, от Калининграда до Владивостока. Страна отсчитывала забитые в чемпионатах голы Блохина (с таким же энтузиазмом следят сегодня за заброшенными шайбами Овечкина в надежде, что превзойдет рекорд Гретцки). Хор доброжелателей нервировал киевского бомбардира. Начал чемпионат, имея в закромах 193, бодренько — четыре гола в семи играх забил. При приближении к искомой сумме резко затормозил. В двенадцати последующих матчах — ни в одном глазу. Три месяца провел на жесткой голодной диете. Не ложились ядра в цель, и все тут, хоть лопни. Даже с белой точки. Эффективный пенальтист (выбил в чемпионатах за карьеру 25 из 29) два пенальти в эти голодные месяцы запорол. И вот случился в Минске.

Что дальше? Это я о закипающей турнирной таблице. А дальше вроде как взял самоотвод «Днепр»: 1:2 от минского «Динамо» и 0:1 от «Жальгириса». Зато на кураже «Спартак», отсканировав четыре кряду победы, добавил к ним пятую — 2:0 с «Нефтчи». Киевляне из Минска отправились в Харьков на встречу с плавающим в нейтральных водах (в середине таблицы) «Металлистом». Поклонники киевские в волнении: побеждать надо, не отпускать ведь «Спартак», а Блохину — забить, наконец, двухсотый. Ожидания сбылись наполовину.

200-й гол — в Харькове?

Судя по наполняемости трибун, в Харькове футбол не больно жаловали. Редко двадцатитысячный рубеж преодолевали. А на Киев пришли поглазеть аж 32 тысячи. Радости их не было предела: к перерыву вели — 2:0. Самолюбие у лидера взыграло, да и потеря незапланированных очков буквально на ровном месте в столь напряженной турнирной ситуации боком могла выйти. Вот тут-то прервал обет молчания Блохин. После двух подряд неудачных попыток совершить 11-метровую экзекуцию предпринял еще одну. Собрался, поставил мяч на точку, разбежался, пробил. И забил. «199!» — огласил околоземное пространство многомиллионный хор. Трех минут не прошло, как лучший в стране бомбардир пошел, наконец, навстречу пожеланиям трудящихся и неотразимо пробил. «Есть юбилейный!» — прогремела страна. И мой голос потонул в невероятном шуме. С огромным уважением отношусь к большому мастеру. Но с поздравлениями повременю.

Нет — в Киеве

А народ все ликовал: «Сняли с Блохина порчу, прорвет!» В последний день лета, 31 августа, прорвало — в игре с московским «Динамо» (5:0) соорудил хет-трик. Первый из трех голов и стал юбилейным, двухсотым. с чем я Олега Владимировича и поздравляю. В одиночестве. Вы не поняли, почему я оторвался от здорового коллектива и поздравил юбиляра лично не в то время и не в том месте? Объясняю.

Небольшой экскурс в историю. 11 июля 1972 года киевляне принимали «Арарат». Второй гол, согласно протоколу матча и многочисленным отчетам в СМИ, забил Блохин. Спустя годы энтузиасты, люди, к футболу неравнодушные, правдоискатели, нашли фрагмент матча с ереванцами. Веремеев закрутил мяч в штрафную гостей, группа динамовцев, среди них Блохин, до мяча не дотянулась, и тот, никого не задев, юркнул в ворота гостей. Обнаружил видео-запись ленинградец Андрей Попов, большой поклонник киевского «Динамо» и, в частности, Блохина. Поделился он находкой с соратником, болельщиком киевской команды с большим стажем, москвичом Андреем Яковлевым.

Года три тому назад Андрей (не один десяток лет нас связывает творческое содружество) рассказал мне о находке. Зная, с какой скрупулезностью в поисках истины он работает с источниками, я поверил. И когда мне довелось писать о юбилейном голе Блохина, он прислал мне флешку с описанным выше фрагментом. Все так, гол забил Веремеев. Естественно, я поблагодарил правдоруба (сам такой), благодарю его еще раз, уже через газету.

Андрей Яковлев — человек уникальный, не один десяток лет проводит «раскопки», нарыл богатейший материал: в его архиве — все (!) отчеты о матчах чемпионата и Кубка СССР, начиная с 1936 года, опубликованные в центральных, республиканских, областных, городских газетах и журналах, включая многотиражки. Под его редакцией создано несколько пухлых томов с «компотами» матчей двух главных советских турниров с небольшими залысинами из-за отсутствия в архивах протоколов матчей довоенных и первых послевоенных лет.

Дерби доверили молодому Хусаинову

Лидерство Киев сохранил, поскольку конкурент его, «Спартак», не смог у себя разрушить мощные баррикады, сооруженные «Араратом», — 0:0. Расстроенный, отправился в Тбилиси, где настроение ему вконец испортили динамовцы. Вышли на игру, руководимые вернувшимся на тренерский пост Нодаром Ахалкаци, — 2:1. Уже в Москве с тем же счетом уступили землякам-торпедовцам.

С ними, начиная с 1980-го, проблем в чемпионатах не имели: в одиннадцати играх — восемь побед и три ничьи. Разность мячей (20-5) для команд такого уровня может показаться неправдоподобной. Но это факт. Правда, в игре первого круга (1:0), как считали многие, помог спартаковцам московский арбитр Анатолий Хорлин, «результативно» ошибся. «Наказали» его, отстранили от работы в высшей лиге на полтора месяца. Смысл закавыченного слова вам, надеюсь, понятен.

Игру второго круга доверили дебютанту, молодому 30-летнему арбитру (у судей иная возрастная градация) Сергею Хусаинову. К нему присматривались, отправляли на матчи преимущественно середняков. А тут — московское дерби, всегда проблемное. Отсудил Хусаинов на высоком уровне, без сучка и задоринки. В эпизоде с решившим исход встречи голом продемонстрировал высший пилотаж: «Второй мяч вызвал много разговоров своей необычностью... Завидную судейскую интуицию проявил молодой арбитр С. Хусаинов, и так ему держать», — напутствовал дебютанта Александр Горбунов («Футбол-Хоккей» № 37).

В чем интуиция проявилась? В резкой атаке автозаводцев сбили Буряка, вслед за ним, уже в штрафной, и Савичева. Свисток молчал, поскольку мяч оставался у торпедовцев (не потерявших шанса забить). Остановка игры была бы в пользу нарушителей. Арбитры в таких случаях обычно свистят. Хусаинов помимо интуиции проявил колоссальную выдержку. В итоге торпедовцы забили гол, ставший победным. Высочайший класс. Я об арбитре. Отличные задатки Хусаинов совершенствовал и стал одним из лучших судей в СССР и России.

«Утратили игровые кондиции»

Потеря пяти очков в напряженной турнирной драчке за золото взбаламутила спартаковскую «торсиду». Большая нагрузка выпала на сотрудников отдела писем «Советского спорта». «Что со «Спартаком?» — вопрошал инженер В. Гусев, как и многие его «единоверцы». Удовлетворить их любопытство мог только старший тренер Константин Бесков. Редакция газеты предоставила ему трибуну 12 сентября. Основную часть вины взвалил тренер на вызванных в сборную игроков: «Они не в состоянии ныне поддерживать свой высокий игровой тонус и утратили игровые кондиции».

О ком это тренер? Неужели о блиставшем в составе сборной и в красно-белом, обретшем себя прежнего Черенкове? Или Дасаеве, который в восьми матчах подряд за сборную и «Спартак» оставался «сухим», неоднократно спасая обе команды? Недоволен Константин Иванович и начальством, Управлением и федерацией футбола, которые «уже второй сезон не предоставляют возможность встречаться с лучшими зарубежными клубами». Но это к неудачам в чемпионате не имело отношения. Люди спросили, тренер ответил. Поняли ли болельщики, в чем причина срыва? Сомневаюсь.

«Спартак», на всех переулках и подворотнях склоняемый, рассерчал не на шутку. Камня на камне не оставил от одесских «моряков», попавших под его горячую руку, — 6:0. Черенков — он весь сезон демонстрировал блестящую форму — разразился хет-триком.

Киевляне, воодушевленные потерями «Спартака», оторвались от него на четыре очка. Вполне достаточно, чтобы с учетом нетвердой походки конкурента довести дело до искомого результата. Турнир преодолевал последний вираж и готов был выйти на финишную прямую. Произошло непредсказуемое. Лидер проиграл в Вильнюсе «Жальгирису» — 0:1. Уверенный в благополучном исходе, решил продлить жизнь интриге? Причина прозаичнее.

Скользкое после пролившегося дождя поле ограничило возможности гостей, игравших на высоких скоростях. Погода вынудила действовать в неторопливой манере, привычной «Жальгирису». Гол, забитый в первом тайме Баранаускасом, остался безответным.

Никогда не говори никогда

В игре, судил ее москвич Александр Кириллов, возникло несколько спорных ситуаций, в коих без ВАР не разобраться. В отсутствие оного разбирался арбитр. Некоторые его решения показались наблюдателям спорными. К примеру, гол Бессонова в ворота литовцев. «В пределах телевизионного кадра все было в рамках правил. Никаких нарушений со стороны атакующих не было. Может быть, что-то было за кадром?» — задался вопросом футбольно-хоккейный еженедельник. Без технических средств туда не заглянешь. Потребность в этих самых средствах уже созрела.

Кроме еженедельника о незасчитанном голе упомянула украинская газета «Молодая гвардия» устами защитника Балтачи.

В сентябре в Москве, во время юниорского чемпионата мира, состоялась пресс-конференция президента ФИФА Жоао Авеланжа. Наш статистик Константин Есенин спросил президента о перспективах использования видеозаписи в спорных ситуациях. Ответ Авеланжа передаю в прямой речи Константина Сергеевича: «Авеланж довольно четко, даже немного повышенным тоном заявил, что, пока существует ФИФА, видеозапись в качестве свидетельства приниматься никогда не будет».

ФИФА все еще существует, а президент, как видите, ошибся, пренебрег правилом: «Никогда не говори никогда».

Чемпионат в связи с играми сборной, товарищескими и официальными, останавливали не раз. Тренеры были недовольны начальниками, а мы, не боясь последствий, их поругивали. Сегодня данной мне властью останавливаю чемпионат сам. Обстоятельства вынуждают, командируют на второй фронт, международный. Перед паузой обрисую турнирную ситуацию перед семью заключительными турами (для кого-то — шестью или восемью).

Верхняя часть: 1. «Динамо» (Киев) — 39 очков. 2. «Спартак» — 37. 3. «Днепр» — 36. 4. «Динамо» (Минск) — 34.

«Днепр» провел 28 матчей, остальные — по 27. Вниз смотреть страшновато: у края обрыва — половина участников, разделенных всего тремя очками. Положение осевших на дне кутаисцев (с очками у них совсем худо) специалисты оценивали как безнадежное. В наших чемпионатах, не устаю повторять, безнадежных не бывает. Разговор о чудесах в советском футболе предстоит серьезный. Отложим его на позднюю осень, когда дым в чемпионате рассеется.

Пока же нам предстоят «ответственные» встречи с иноземцами на уровне клубов и сборной. Повторюсь, им власти придавали первостепенное значение. А к чудесам были терпимы, наблюдали за ними с высоты своего положения со снисходительными улыбками.