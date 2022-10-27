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Сегодня, 16:05

40-летний Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

27 октября КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего форварда, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей второй лиги за неспортивное поведение.

— Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения, — сказал Павлюченко matchtv.ru.

— Можно сказать, что профессиональная карьера завершена?

— Карьера давно закончена была, а то, что я играл за «Знамя», — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу.

Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас — выступления в Медиалиге.

В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», за «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».

Павлюченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка России. Футболист дважды стал лучшим бомбардиром чемпионатов страны.

Источник: https://matchtv.ru/
Роман Павлюченко
Сборная России по футболу
ФК Знамя (Ногинск)
ФК Спартак (Москва)
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