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РПЛ

Сегодня, 16:59

Абаскаль ответил на вопрос, останется ли он в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после ничьей с «Пари НН» (0:0) в 29-м туре РПЛ рассказал, планирует ли продолжать работу с командой.

— Вы по-прежнему считаете, что игра «Спартака» не ухудшается, а потери очков случатся по разным не всегда объективным причинам?

— Вы все видите матчи. У вас есть ответ на этот вопрос. Наверное, тут не совсем мне стоит отвечать на это.

— Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы не терять столько очков в следующем сезоне?

— Мы должны быть решительнее и эффективнее.

— Говоря о будущем, вы остаетесь в «Спартаке», раз говорите уже о следующем сезоне?

— Естественно, я остаюсь.

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко за тур до конца чемпионата России. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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