Абаскаль ответил на вопрос, останется ли он в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после ничьей с «Пари НН» (0:0) в 29-м туре РПЛ рассказал, планирует ли продолжать работу с командой.

— Вы по-прежнему считаете, что игра «Спартака» не ухудшается, а потери очков случатся по разным не всегда объективным причинам?

— Вы все видите матчи. У вас есть ответ на этот вопрос. Наверное, тут не совсем мне стоит отвечать на это.

— Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы не терять столько очков в следующем сезоне?

— Мы должны быть решительнее и эффективнее.

— Говоря о будущем, вы остаетесь в «Спартаке», раз говорите уже о следующем сезоне?

— Естественно, я остаюсь.

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко за тур до конца чемпионата России. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».