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Сегодня, 16:40

Добровинский жестко отреагировал на переход Норманна в «Аль-Раед»: «Что-то на уровне мерзости!»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Футболист Матиас Норманн
Матиас Норманн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Адвокат Александр Добровинский поделился мнением с «СЭ» по поводу подписания норвежским полузащитником Матиасом Норманном контракта с саудовским клубом «Аль-Раед».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Клуб, который его подписал, вообще ни в чем не виноват. Насколько я знаю, «Динамо» собирается подавать в суд. И очень правильно делает. Что касается Норманна, конечно, это омерзительный поступок. И с точки зрения спортивной, и с точки зрения человеческой. Он «испугался беспилотников» и убежал. Это что-то на уровне мерзости, с которой не хочется иметь никаких дел», — сказал Добровинский «СЭ».

Норвежец перешел в «Ростов» из «Брайтона» в 2019 году. Контракт Норманна с желто-синими был рассчитан до 2025 года. В «Динамо» Норманн перешел из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
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 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
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Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
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