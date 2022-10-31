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Сегодня, 10:46

Адвокат бывшей девушки Азмуна рассказал о статусе дела по взысканию алиментов

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал «СЭ» о ходе судебного разбирательства по взысканию алиментов.

«Дело по алиментам находится на пересмотре по апелляционной жалобе со стороны Азмуна в Санкт-Петербургском городском суде, заседание суда состоится 15 декабря», — сообщил Дмитриев «СЭ».

Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алии, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Сердар Азмун
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