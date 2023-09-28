Адвокат Влута заявил, что дата рассмотрения апелляции до сих пор не назначена

Сегодня, 10:07
Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что дата рассмотрения апелляции по делу футболиста еще не назначена.
«Обсуждали ли мы с Раем его дело, когда он был в Голландии? Я не имею права это обсуждать. Что касается рассмотрения апелляции, дата до сих пор так и не была назначена», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».
В апреле 2023 года в Нидерландах приговорили Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, которое произошло в 2021 году. Футболиста признали виновным в аварии, в которой погиб 4-летний ребенок. Игрок в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
28-летний Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 нидерландец забил 7 голов 25 матчах за команду из Екатеринбурга.