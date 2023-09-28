Адвокат Влута заявил, что дата рассмотрения апелляции до сих пор не назначена

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что дата рассмотрения апелляции по делу футболиста еще не назначена.

«Обсуждали ли мы с Раем его дело, когда он был в Голландии? Я не имею права это обсуждать. Что касается рассмотрения апелляции, дата до сих пор так и не была назначена», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

В апреле 2023 года в Нидерландах приговорили Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, которое произошло в 2021 году. Футболиста признали виновным в аварии, в которой погиб 4-летний ребенок. Игрок в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

28-летний Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 нидерландец забил 7 голов 25 матчах за команду из Екатеринбурга.