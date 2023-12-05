Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Агент Баринова — о зарубежных клубах: «На уровне агентов общение происходит всегда»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе зарубежных клубов к игроку.

«Дима — капитан команды, у него долгий контракт. Есть цели, например, обыграть «Зенит» дважды в сезоне. Это дорогого стоит. «Локомотив» ставит высокие цели, пока ни о чем не думаем. А дальше — будем смотреть. У Баринова контракт, он его выполняет. Контакты с зарубежными клубами? Если «Локомотив» будет общаться с другими командами, пожалуйста. На нашем уровне агентов и функционеров общение происходит всегда», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 202 матча, забил 9 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае полузащитник продлил контракт с железнодорожниками до конца сезона-2025/26.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
11
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Защитник «Динамо» Паршивлюк: «Взяли «Рубин» его же оружием и добыли очень важную победу»

Бывший врач ЦСКА Резепов назвал температуру воздуха, при которой опасно играть в футбол