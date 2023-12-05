Агент Баринова — о зарубежных клубах: «На уровне агентов общение происходит всегда»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе зарубежных клубов к игроку.

«Дима — капитан команды, у него долгий контракт. Есть цели, например, обыграть «Зенит» дважды в сезоне. Это дорогого стоит. «Локомотив» ставит высокие цели, пока ни о чем не думаем. А дальше — будем смотреть. У Баринова контракт, он его выполняет. Контакты с зарубежными клубами? Если «Локомотив» будет общаться с другими командами, пожалуйста. На нашем уровне агентов и функционеров общение происходит всегда», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 202 матча, забил 9 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае полузащитник продлил контракт с железнодорожниками до конца сезона-2025/26.