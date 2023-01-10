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10 января, 23:54

Агент Богосаваца рассказал, что ряд клубов РПЛ заинтересован в трансфере защитника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что ряд клубов заинтересован в трансфере левого защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца.

«Мирослав до сих пор находится в отпуске в Сербии, через несколько дней он присоединится к «Ахмату» на сборе в Турции. Он провел отличную первую половину сезона, надеемся, что после перерыва продолжит в том же духе. Также грядущее трансферное окно покажет, останется ли Богосавац в Грозном или же сменит клуб. Общаемся с несколькими клубами, но стоимость трансфера Мирослава точно не будет низкой. Важно найти клуб, который будет готов заплатить сумму, которую хочет «Ахмат. Со «Спартаком» велись определенные разговоры, но этого клуба в списке желающих приобрести Богосаваца сейчас нет. Хотя мы общаемся с парой клубов из России по возможному трансферу. Если мы получаем что-то официальное, то сразу отсылаем в «Ахмат», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

26-летний серб выступает за «Ахмат» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за грозненский клуб и отдал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obshhaemsya-s-paroj-klubov-iz-rossii-po-transferu-bogosavatsa-spartaka-sredi-nih-net/
Футбол
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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