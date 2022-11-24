Агент Богосаваца рассказал, что зимой футболист покинет «Ахмат»

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац может сменить клуб. Сообщалось, что этой зимой у футболиста будет несколько интересных варианта на продолжение карьеры.

«Знаем Богосаваца как отличного футболиста, думаю, мы сможем найти клуб для него. Он в этом заинтересован, мы договорились о сотрудничестве. Надеюсь, скоро появятся какие-то варианты. Он провел уже несколько лет в «Ахмате» и сейчас подходящий момент для трансфера, думаю, клуб считает также. В январе, полагаю, предложим «Ахмату» интересные опции», — цитирует Ратковица «РБ Спорт».

Агент отметил, что официальных предложений по покупке защитника пока нет.

В этом сезоне Богосавац провел 19 матчей в составе «Ахмата», сделав четыре результативные передачи. Трансферная стоимость защитника — три миллиона евро.