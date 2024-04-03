Агент полузащитника «Краснодара» Боржеса: «У Кади нет обид на Ивича»

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что у его клиента нет обид на бывшего главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«У Кади нет никаких обид на Ивича. Да, он мало играл, но он всегда выходил на поле с огромным желанием. Все хотят, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Кади готов», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

Ивич покинул «Краснодар» 13 марта.

В текущем сезоне 27-летний Боржес сыграл 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Контракт бразильца с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.