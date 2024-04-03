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Сегодня, 14:53

Агент полузащитника «Краснодара» Боржеса: «У Кади нет обид на Ивича»

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Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что у его клиента нет обид на бывшего главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«У Кади нет никаких обид на Ивича. Да, он мало играл, но он всегда выходил на поле с огромным желанием. Все хотят, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Кади готов», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

Ивич покинул «Краснодар» 13 марта.

В текущем сезоне 27-летний Боржес сыграл 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Контракт бразильца с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Кади Боржес
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