Агент Хеновес: «Кайо готов играть. Он в хорошей форме»

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о форме своего клиента.

«Кайо сейчас в хорошей форме, он готов играть. Он будет выкладываться на все сто процентов, чтобы помочь команде в достижении целей в этом сезоне», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.