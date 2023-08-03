Агент Буффона ответил на вопрос о предложениях голкиперу из России

Агент легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина ответил на вопрос, получал ли голкипер предложения из России.

«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами. Возможно, они не думали об этом, поскольку он уже играл в топ-клубе», — цитирует РИА «Новости» Мартину.

Агент отметил, что Буффон — сильнейший вратарь всех времен, он 30 лет находился на высочайшем уровне.

Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус». Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).