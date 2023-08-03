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Сегодня, 03:21

Глебов: «Наше дело тренироваться, выходить на каждый матч и выкладываться на 110-150 процентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как на команде сказывалась ситуация из-за ограничений ФИФА. Клуб смог дозаявить новичков только в день матча с «Зенитом».

«Ребята достаточно с нами потренировались. Леша Ионов и Рома Акбашев с нами с начала сборов тренируются. Моха-иранец чуть попозже приехал, но все равно успел с нами поработать. Считаю, что против «Зенита» все они своевременно вышли. И помогли нам дожать эту игру, сравняв счет.

Конечно, неприятно, когда на замене находятся только молодые ребята, у которых еще нет ни одной игры за основную команду. Разумеется, в этих условиях тренерскому штабу тяжело. Но наше дело тренироваться, выходить на каждый матч и выкладываться на 110-150 процентов", — цитируют «Известия» Глебова.

Источник: https://iz.ru/1553356/aleksei-fomin/nepriiatno-kogda-v-zapase-nakhodiatsia-tolko-molodye-igroki
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