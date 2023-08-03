Глебов: «Наше дело тренироваться, выходить на каждый матч и выкладываться на 110-150 процентов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как на команде сказывалась ситуация из-за ограничений ФИФА. Клуб смог дозаявить новичков только в день матча с «Зенитом».

«Ребята достаточно с нами потренировались. Леша Ионов и Рома Акбашев с нами с начала сборов тренируются. Моха-иранец чуть попозже приехал, но все равно успел с нами поработать. Считаю, что против «Зенита» все они своевременно вышли. И помогли нам дожать эту игру, сравняв счет.

Конечно, неприятно, когда на замене находятся только молодые ребята, у которых еще нет ни одной игры за основную команду. Разумеется, в этих условиях тренерскому штабу тяжело. Но наше дело тренироваться, выходить на каждый матч и выкладываться на 110-150 процентов", — цитируют «Известия» Глебова.