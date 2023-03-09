Агент экс-защитника «Спартака» Максимовича: «Никола готов вернуться в Россию»

Агент Боян Остожич, представляющий интересы сербского защитника Николы Максимовича, заявил, что его клиент хочет вернуться в РПЛ.

«Зимой были слухи об интересе к Максимовичу из России, но ничего официального. Впрочем, мы начали работать с Николой только в феврале. Сейчас из России спрашивают про Максимовича, но это все на уровне разговоров. Он готов вернуться в Россию этим летом, открыт для предложений, в этой лиге есть большие клубы, которые могли бы его заинтересовать. Он уже играл в «Спартаке», отлично знаком с лигой, ему нравится страна. Посмотрим, кто будет быстрее остальных», — цитирует Остожича «РБ Спорт».

31-летний защитник выступал в РПЛ во второй половине сезона 2017/18. Он провел за «Спартак» 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Последним клубом серба был «Дженоа», который он покинул летом прошлого года. Сейчас Максимович находится в статусе свободного агента.