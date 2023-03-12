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Агент Чистякова заявил, что футболист не смотрит на игру своих конкурентов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал будущее своего клиента в петербургской команде.

«Посмотрим, пока два матча прошло. Сейчас будет еще кубковая игра. Дима настроен биться за место в составе и доказывать, а там уже тренерскому штабу решать. Понятно, что он хочет играть каждую игру. Пока так решают. Будем дальше смотреть. Я думаю, что Дима в состоянии выдерживать конкуренцию с теми защитниками, которые сейчас есть. Посмотрим, как будет дальше. Надо от своей игры отталкиваться. Причем здесь ошибки? Ошибаться каждый может. Здесь, прежде всего, надо доказывать на тренировках. Все ошибаются, и что после этого? Тем более, парень молодой совсем. Не скажу, что у него были прямо грубейшие ошибки. Дима не смотрит на игру своих конкурентов. Он отталкивается от своей игры и ждать своего шанса», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

29-летний россиянин выступает за «Зенит» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dima-ne-smotrit-na-igru-svoikh-konkurentov-agent-chistyakova-ob-oshibkakh-renana
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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