Агент Чистякова заявил, что к футболисту есть интерес со стороны клубов РПЛ

Сегодня, 12:50
Футбольный менеджер Андрей Талаев прокомментировал будущее защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел в составе «Зенита» 21 матч и не отметился результативными действиями.
Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.