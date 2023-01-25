Агент Акаев: «Из чемпионата Франции у меня интересовались Черниковым и Карпукасом»

Агент Джамал Акаев высказался о перспективах российских футболистов уехать в европейские чемпионаты.

«Не сомневаюсь, что могут. В том числе и в ведущие. Вот недавно Коля Прудников перешел в венгерский «Мезекевешд». Из чемпионата Франции недавно у меня интересовались Черниковым и Карпукасом. Ведущие направления для россиян в силу известных причин сейчас — это Израиль, Кипр, Сербия и Турция», — цитирует Акаева Metaratings.ru.

Александр Черников выступает за «Краснодар». В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в семи матчах в составе основной команды и не отметился результативными действиями.

Артем Карпукас является игроком «Локомотива». В этом сезоне на его счету 20 матчей за московский клуб, в которых он забил один мяч.