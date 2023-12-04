Агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о заинтересованности «Локомотива» в трансфере футболиста.

«Локомотив» действительно интересуется возможностью трансфера Джикии. Насколько реален такой вариант? Решать футболисту" — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее об интересе железнодорожников к Джикии сообщало издание Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Нынешний контракт россиянина действует до конца мая 2024 года.