Богосавац рассказал о конфликте с Промесом

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о конфликте с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в матче 17-го тура РПЛ.

«Промес говорил с Семеновым, я пришел и спросил, что случилось. Он спрашивал меня: «Кто ты?» и других ребят тоже: «Кто вы?» Я спросил его: «Кто ты?» И он начал плохие слова говорить. Это эмоции, это футбол, так бывает. Потом мы пожали друг другу руки, все нормально закончилось. Ничего страшного не произошло. Были ли оскорбления со стороны Промеса? Нет, это эмоции. Нам была очень важна эта игра вне зависимости от того, кто соперник — «Спартак» или кто-то еще. У нас собраны качественные футболисты и мы не хотели находиться на той позиции, которую занимали перед игрой. Все понимают, что нам надо подниматься наверх, как в прошлом году. Как оцениваю эпизод со стычкой Абаскаля и Бериша? Я этот момент не видел. Я сразу пошел праздновать с Агаларовым — я сказал ему перед игрой, что он забьет. Потом уже увидел, что люди собрались возле спартаковской скамейки, а конфликт не видел и не знаю, что там случилось», — приводит слова Богосаваца «РБ Спорт».

Футболисты «Спартака» и «Ахмата» после первого тайма в Грозном устроили потасовку при выходе с поля в подтрибунное помещение. Промес вступил в перепалку с Богосавцем.