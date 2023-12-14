Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:06

Агент Джикии — о продлении контракта со «Спартаком»: «Полная тишина, никаких переговоров»

Руслан Минаев
Георгий Джикия..
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпенев прокомментировал ситуацию с продлением контракта капитана красно-белых.

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть все идет так, как идет. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но, какое решение, не знаю. Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что все будет хорошо», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил отсутствие переговоров, но заявил, что в будущем они состоятся.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Джикия потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

В последний раз Джикия выходил в стартовом составе «Спартака» 4 октября в матче против «Динамо» (0:3) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
В парламенте Словакии назвали вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО красной линией для РФ
Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»
Мележиков объяснил, в каком случае «Спартак» мог бы лидировать в РПЛ
Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены
В «Спартаке» рассказали о восстановлении защитника Тавареша
Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе Ренана
Председатель совдира «Пари НН» — об интересе «Нанта» к Севикяну: «С нами связались и спросили условия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе Ренана

В «Спартаке» рассказали о восстановлении защитника Тавареша