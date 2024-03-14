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14 марта, 11:38

Агент Еремич считает, что Ивич может возглавить «Спартак»

Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сербский агент Срджан Еремич поделился мнением о дальнейшей карьере экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

13 марта 46-летний специалист покинул должность главного тренера «быков». При этом сообщалось, что серб может возглавить «Спартак».

«У Ивича есть две опции: «Спартак» и сборная Сербии. Считаю, что он может быть одним из кандидатов в Сербию после чемпионата Европы. Без команды не останется — 200 процентов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В своей карьере Ивич тренировал ПАОК, «Маккаби» из Тель-Авива и «Уотфорд».

После 20 сыгранных туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Спартак» идет 6-м (31 очко).

 

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
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