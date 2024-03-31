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31 марта, 19:59

Агент Фамейе: «Его травма не такая страшная, как говорят. Он будет в порядке»

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Агент Адриан Калвиньо, клиентом которого является форвард «Балтики» Джоэль Фамейе, рассказал о состоянии игрока после матча 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

26-летний ганец был заменен на 87-й минуте встречи после удара прямыми шипами в голень от защитника нижегородского клуба Кирилла Гоцука.

«Травма Фамейе не такая страшная, как говорят. Он будет в порядке. Сроки восстановления мы пока не знаем», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 4 матчах «Балтики» во всех турнирах, забив 1 гол.

Источник: Sport24
Джоэль Фамейе
РПЛ
ФК Балтика
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