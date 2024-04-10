Галунов: «Если выбирать между Абаскалем и Янсеном, я бы выбрал последнего»

Футбольный агент Сергей Галунов оценил кандидатуру Паскаля Янсена, который может заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если выбирать только между Абаскалем и Полом Янсеном, я бы выбрал последнего. Но я вижу, что в «Спартаке» пытаются анализировать, сопоставлять, не спешат с решением. На мой взгляд, очень правильно делают. В режиме ошпаренной кошки никто тренера не выбирает. Янсен — неплохой специалист, но я считаю, что с возможностями «Спартака» можно рассмотреть кандидатуры гораздо сильнее. Да, сейчас многие качественные тренеры заняты в своих клубах, это очень сильно сужает список кандидатов, если он нужен прям сейчас. Летом в спокойном режиме выбор будет гораздо больше», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Янсен.

После победы над «Динамо» московская команда с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.