Агент Гарсия отреагировал на слухи об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Ренану

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Коринтианса» Роберта Ренана, права на которого купил «Зенит», отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуется мадридский «Реал».

«Я не знаю что сказать, со мной не связывались», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Реал» в ла лиге идет на второй строчке.