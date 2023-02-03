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Сегодня, 20:27

Агент Гарсия отреагировал на слухи об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» Ренану

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Коринтианса» Роберта Ренана, права на которого купил «Зенит», отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуется мадридский «Реал».

«Я не знаю что сказать, со мной не связывались», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Реал» в ла лиге идет на второй строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-garsiya-otreagiroval-na-slukhi-ob-interese-reala-k-zashitniku-zenita-renana-225039/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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