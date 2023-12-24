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Сегодня, 16:17

Агент Гравийона подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Адана Демирспор»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака».

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил. Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»? Это вполне возможно", — цитирует Амаара «РБ Спорт».

Ранее об интересе «Спартака» к Гравийону сообщал французский L'Equipe.

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с лета этого года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Кроме того, в активе Гравийона два гола в 11 матчах за сборную Гваделупы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,7 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
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