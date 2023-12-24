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Сегодня, 16:14

Агент Помазуна сообщил, что этот сезон футболист доиграет в «Урале»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что этот сезон Илья Помазун доиграет в «Урале».

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдет — но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал. Я его не дергаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В этом сезоне Помазун провел 22 матча в составе «Урала». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-e-tot-sezon-il-ya-doigraet-v-urale/
Илья Помазун
ФК Урал
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