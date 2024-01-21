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Сегодня, 20:38

Агент Гравийона сообщил, что «Спартак» больше не заинтересован в игроке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, рассказал, что «Спартак» больше не интересуется его клиентом.

«Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. «Спартак» больше не заинтересован в игроке», — цитирует Амаара Sport24.

В декабре об интересе «Спартака» к Гравийону сообщал французский L'Equipe.

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с лета пршлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Кроме того, в активе Гравийона два гола в 11 матчах за сборную Гваделупы.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
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