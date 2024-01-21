Радимов не верит, что Глушаков сможет вернуться в большой футбол

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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, сможет ли Денис Глушаков вернуться в большой футбол.
«Нет, я в это абсолютно не верю. Глушаков ведь пробовал уже вернуться в большой футбол в Нижнем — и не играл, и травмы замучили. Мне кажется, он уже в том возрасте, когда на высокий уровень вряд ли можно пробиться. Ну и потом, в «Ростове» собраны молодые ребята, Глушакову с ними, мне кажется, будет тяжеловато. Хотя, может, я и ошибаюсь, — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Ранее 36-летний Глушаков покинул костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.