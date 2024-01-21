Радимов не верит, что Глушаков сможет вернуться в большой футбол

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, сможет ли Денис Глушаков вернуться в большой футбол.

«Нет, я в это абсолютно не верю. Глушаков ведь пробовал уже вернуться в большой футбол в Нижнем — и не играл, и травмы замучили. Мне кажется, он уже в том возрасте, когда на высокий уровень вряд ли можно пробиться. Ну и потом, в «Ростове» собраны молодые ребята, Глушакову с ними, мне кажется, будет тяжеловато. Хотя, может, я и ошибаюсь, — цитирует Радимова «РБ Спорт».