Агент Гюнтера заявил, что защитник может перейти в «Краснодар»

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал «СЭ» о возможном варианте продолжении карьеры игрока в РПЛ.

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», — сказал Акан «СЭ».

Ранее агент заявлял «РБ Спорт» об интересе к Гюнтеру со стороны «Спартака».

На данный момент 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.