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РПЛ

Сегодня, 15:07

Агент Гюнтера заявил, что защитник может перейти в «Краснодар»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press
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Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал «СЭ» о возможном варианте продолжении карьеры игрока в РПЛ.

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», — сказал Акан «СЭ».

Ранее агент заявлял «РБ Спорт» об интересе к Гюнтеру со стороны «Спартака».

На данный момент 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В текущем сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.

РПЛ
ФК Верона
ФК Краснодар
ФК Сампдория
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