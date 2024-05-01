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Сегодня, 10:40

Агент Худякова заявил, что рассматривает российские и зарубежные предложения для вратаря

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос о будущем вратаря.

«Ничего не изменилось. Есть доверие к определенному вратарю у Галактионова. Это выбор тренера. Я рассматриваю не только зарубежные варианты для игрока, но и предложения из России. Переход в Турцию? Думаю, что турецкий чемпионат это самый реальный из европейских. Мы работаем по этому направлению. Думаю, что реальные предложения оттуда будут», — сказал Шпинев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Худяков ни разу не сыграл за основной состав «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт вратаря рассчитан до лета 2024 года.

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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