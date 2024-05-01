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Бонгонда: «Лучшее воспоминание об Абаскале? Не могу говорить. Он уже не в клубе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем воспоминании от работы с испанским тренером Гильермо Абаскалем.

— Какое у вас лучшее воспоминание о Гильермо Абаскале?

— Не знаю. Он ушел. Не могу говорить (о нем& — Прим. «СЭ»). Могу о «Спартаке».

— Но он же был прошлым тренером.

— Прошлое — это прошлое. Он уже не в клубе.

— Вы весь сезон с ним работали.

— Но он не с нами, поэтому не могу говорить.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Владимир Слишкович.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Тео Бонгонда
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