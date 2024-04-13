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Сегодня, 10:57

Агент защитника «Оренбурга» Горбани: «Уровень его игры будет только расти»

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Агент Фаршид Карими, клиентом которого является защитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани, поделился мнением об адаптации игрока в России.

22-летний иранцец пополнил состав команды РПЛ в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Сепахана» составила 1 миллион евро.

«Мохаммад уже адаптировался в чемпионате России. Я думаю, что уровень его игры будет только расти и внимание будет к нему повышаться. Мы видим, что качество российского футбола достаточно высокое. На данный момент Мохаммед чувствует себя в полной безопасности в Оренбурге и полностью сосредоточен на футболе и предстоящем матче», — цитирует агента Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Горбани принял участие в 5 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, отличишвись 1 забитым мячом.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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