Агент защитника «Оренбурга» Горбани: «Уровень его игры будет только расти»

Агент Фаршид Карими, клиентом которого является защитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани, поделился мнением об адаптации игрока в России.

22-летний иранцец пополнил состав команды РПЛ в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Сепахана» составила 1 миллион евро.

«Мохаммад уже адаптировался в чемпионате России. Я думаю, что уровень его игры будет только расти и внимание будет к нему повышаться. Мы видим, что качество российского футбола достаточно высокое. На данный момент Мохаммед чувствует себя в полной безопасности в Оренбурге и полностью сосредоточен на футболе и предстоящем матче», — цитирует агента Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Горбани принял участие в 5 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, отличишвись 1 забитым мячом.