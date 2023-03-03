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Агент Изидора не знает, сыграет ли футболист во второй части сезона

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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лаукруа не смог утвердительно ответить на вопрос, сможет ли его клиент выйти на поле во второй части сезона РПЛ.

«Я не врач, нам нужно время», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний французский футболист провел на поле в составе «Локомотива» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В январе нападающий должен был перейти в «Лион», но в последний момент французский клуб заявил, что не будет подписывать контракт с игроком из-за проваленного медосмотра. В данный момент Изидор восстанавливается от травмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sy-graet-li-izidor-vo-vtoroj-chasti-sezona-ya-ne-vrach-nam-nuzhno-vremya/
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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